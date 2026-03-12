Werder: Kehrtwende um Puertas?

Bleibt Cameron Puertas (27) doch über diese Saison hinaus beim SV Werder Bremen? Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird eine Weiterbeschäftigung angestrebt, sollten die Bremer den Klassenerhalt schaffen und die Leihgabe von Al Qadsiah weiter so wie zuletzt überzeugen. Die Kaufoption von bis zu zehn Millionen Euro sei für die Grün-Weißen aber nicht stemmbar. Daher hoffe Werder, dass der Saudi-Klub im Sommer keinen zahlungswilligen Interessenten findet und man Puertas günstiger loseisen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach schwachen ersten Monaten kommt der Mittelfeldakteur unter dem neuen Coach Daniel Thioune immer besser in Fahrt und ist nun auch als Standardschütze gefragt. Die ‚Bild‘ zitiert Werder-Manager Clemens Fritz: „Ich hatte schon die ganze Zeit eine sehr positive Meinung. Jetzt ist durch die gestiegene Spielzeit auch sein Selbstvertrauen gestiegen. Jetzt hat er den Rhythmus gefunden und eine gewisse Leichtigkeit ist zurück. Cam ruft das ab, was in ihm steckt.“