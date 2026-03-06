Menü Suche
Marokko vollzieht Trainer-Wechsel

von Tristan Bernert
Coach Walid Regragui an der Seitenlinie @Maxppp

Wenige Monate vor der Weltmeisterschaft wechselt der marokkanische Fußballverband den Nationaltrainer. Nach offiziellen Angaben ist Mohamed Ouahbi der neue Coach der Mannschaft. Der 49-jährige Belgier hatte zuvor die U20 des nordafrikanischen Landes zum WM-Titel geführt.

Équipe du Maroc
مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي
نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة

Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi
We wish you all the best in this new journey

#DimaMaghrib 🇲🇦
Bei der A-Nationalmannschaft folgt Ouahbi auf Hoalid Regragui, der mit dem Team 2022 das WM-Halbfinale erreicht hatte. Im Januar scheiterte er beim Afrika Cup als Gastgeber in einem kontroversen Finale. Der 50-Jährige reichte daraufhin seinen Rücktritt ein. Er sei der Meinung, die Mannschaft brauche frische Energie und ein neues Gesicht auf der Trainerbank, um bei der WM erfolgreich zu sein, so Regragui.

