Premier League wird zum Fleischwolf | Italien zittert vor der Nations League

Chaos in der Premier League

Die Corona-Welle, die derzeit durch Großbritannien rollt, macht auch vorm englischen Profifußball nicht halt. Aufgrund der zahlreichen positiven Fälle in den Klubs können am Wochenende fünf Spiele nicht ausgetragen werden und müssen verschoben werden – in einem ohnehin bereits zum Bersten gefüllten englischen Spielplan. Die ‚Daily Mail‘ schreibt von einem „Gemetzel“ und vergleicht den Spielplan mit einer Wurstfabrik, bei der „irgendwann die Maschine kaputtgeht“. Beim ‚Daily Mirror‘ ist von einem „Chaos“ die Rede. Dabei kritisiert die Tageszeitung die FA, die sich weiterhin weigert, den Spielbetrieb vorübergehend auszusetzen. The Show must go on.

Unter der Anzeige geht's weiter

All in für Torres

„Barça setzt alles auf Ferran Torres“, prangt auf der heutigen Titelseite der ‚Sport‘. Der Offensivspieler von Manchester City ist nach wie vor eines der großen Ziele des FC Barcelona. Die Katalanen müssen allerdings jeden Euro einzeln umdrehen. Dennoch zweifle Trainer Xavi „nicht daran, dass der Verein über die finanziellen Möglichkeiten“ für den Torres-Deal verfügt. Die Rechnung: Um den City-Profi ins Camp Nou zu lotsen, müsste Barça jedoch zunächst entweder Großverdiener Philippe Coutinho loswerden oder Ousmane Dembélé bei seiner Vertragsverlängerung einer Streckung seines Gehalts zustimmen – beides derzeit keine wahrscheinlichen Szenarien.

Italiens Panik nach der Nations League-Ziehung

Am gestrigen Donnerstag fand die Auslosung für die Gruppen der Nations League 2022/23 statt. In der Gruppe 3 treffen mit Italien, Deutschland, England und Ungarn drei Schwergewichte aufeinander. Am Stiefel löst die Auslosung mächtig Stress beim amtierenden Europameister aus. „Was für eine Gruppe“, entfährt es der ‚Gazzetta dello Sport‘. „Es ist die Nations League, aber sie ist wie eine Weltmeisterschaft wert“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘. Nach dem potenziellen Aufeinandertreffen mit Portugal in den Playoffs für die WM 2022 wartet im Anschluss die nächste schwere Aufgabe für die Squadra Azzurra.