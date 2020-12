Wirtz-Verlängerung: Saurer Apfel für Leverkusen

Vor gerade einmal einem knappen Jahr trieb Bayer Leverkusen den 1. FC Köln zur Weißglut, als die Werkself mit Florian Wirtz (17) den talentiertesten Nachwuchskicker der Geißböcke abwarb. Am gestrigen Mittwochabend die Krönung dieser geräuschvollen Geschichte: Ausgerechnet Wirtz traf beim 4:0 im Lokalderby und gab dem verschmähten rheinischen Rivalen nachträglich noch einen mit.

Inzwischen kann der Teenager bereits auf mehr Profi-Einsätze als Lebensjahre zurückblicken – 18 an der Zahl. Wirtz' Entwicklungskurve zeigt steil nach oben; da wollen die Bayer-Verantwortlichen mit einer langfristigen Vertragsverlängerung natürlich keine Zeit verlieren. Doch das neue Arbeitspapier wird einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge wohl nicht ohne unliebsame Passage auskommen.

Ausstiegsklausel nennt sich dieser Passus, der den Managern der Fußballzunft immer wieder den Schweiß auf die Stirn treibt. Oft genug können Vereine der Kragenweite von Bayer Leverkusen ihre talentiertesten Pferde im Stall nur dann langfristig binden, wenn sie ein entsprechendes Zugeständnis zu machen. Dies gilt offenbar auch im Fall Wirtz.

Ein Jahr mehr für Tapsoba

Immerhin: Vorerst wird der Mittelfeldspieler altersbedingt einen Fördervertrag bis maximal 2023 erhalten, in dem eine Ausstiegsklausel laut ‚kicker‘ noch nicht enthalten ist. Erst im sich anschließenden, bis 2025 datierten Profivertrag wird der Passus enthalten sein. Mittelfristig sitzt Leverkusen also noch am längeren Hebel.

Auch bei Innenverteidiger Edmond Tapsoba (21) stehen Geschäftsführer Rudi Völler und Co. kurz vor einer Einigung. Während in diesem Fall zunächst von einer gleichbleibenden Vertragslaufzeit bis 2025 ausgegangen wurde, kolportiert der ‚kicker‘ nun eine Verlängerung um ein Jahr bis 2026.