Drei Spiele, drei verschiedene Torhüter: Jürgen Klopp lässt bei seinem Debüt als DFB-Coach nichts unversucht und gibt allen nominierten Spielern die Chance, sich zu zeigen. Nachdem Marc-André ter Stegen (34), Alexander Nübel (30) und Jonas Urbig (23) sich beweisen durften, bekommt jetzt wohl der nächste Keeper seine Einsatzzeit.

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Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, „verdichten sich die Anzeichen“, dass am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) gegen Griechenland Finn Dahmen sein Debüt im DFB-Dress feiern darf. Als Indiz nennt das Fachmagazin unter anderem, dass sich der Torhüter des FC Augsburg abseits des übrigen Torhüter-Trios vorbereitet hat und das auch bei den ersten drei Partien das Zeichen für die Startelf war.

Dahmen, der mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wird, durchlief alle U-Nationalmannschaften. Inzwischen ist der Fuggerstädter 28 Jahre alt und beim FCA zwischen den Pfosten gesetzt. In Thessaloniki folgt voraussichtlich der Sprung in den illustren Kreis der Nationalmannschaft.