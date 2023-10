Augsburg: Endspiel für Maaßen?

Nur ein Sieg aus den ersten sechs Ligaspielen, Platz 14 in der Tabelle und DFB-Pokal-Aus in der ersten Runde gegen die SpVgg Unterhaching. Denkbar schlecht ist der FC Augsburg in die neue Saison gestartet. Hinterfragt wird nun womöglich auch Enrico Maaßen.

Für den FCA-Coach, berichtet heute der ‚kicker‘, könnte die kommende Partie gegen Darmstadt 98 schon entscheidenden Charakter haben. Das Heimspiel am Samstagnachmittag habe eine „richtungsweisende Bedeutung“.

Gibt es keinen Sieg gegen den Kellernachbarn, komme „alles auf den Prüfstand – auch der Trainer“. Auch die dann zweiwöchige Länderspielpause dürfte Maaßen in diesem Fall eher nicht in die Karten spielen.