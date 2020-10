PSG: Auch Danilo im Anflug

In den letzten Tagen des Transferfensters gelingt Paris St. Germain offenbar ein Doppelschlag. Wie unsere französische Partnerredaktion *Foot Mercato berichtet, steht der Champions League-Finalist vor der Verpflichtung von Danilo Pereira vom FC Porto. Der 29-jährige Kapitän soll inklusive Kaufoption bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Danilo hat sich dem Vernehmen nach bereits von seinen Mannschaftskollegen verabschiedet.

Am heutigen Sonntagnachmittag wird der defensive Mittelfeldspieler in Paris erwartet und werde seinen Medizincheck am Abend absolvieren. Neben dem portugiesischen Nationalspieler wird sich auch Moise Kean den Parisern anschließen. Der 20-jährige Stürmer kommt auf Leihbasis vom FC Everton.