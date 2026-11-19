Intern ist Angelo Stiller beim VfB Stuttgart nicht mehr unumstritten. Der 25-Jährige nimmt seine Rolle als Führungsspieler in dieser Saison nicht immer zu vollster Zufriedenheit ein. Deshalb ist es laut der ‚Sport Bild‘ durchaus möglich, dass der Sechser spätestens im Sommer den Abflug aus dem Schwabenland wagt.

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Auf diesen Fall will sich der VfB bestmöglich vorbereiten, die Suche nach einem passenden Kandidaten für das Erbe läuft auf Hochtouren. Die ‚Bild‘ berichtet, dass nach wie vor Caspar Jander vom FC Southampton (23) intensiv beobachtet wird. Genau wie Arne Engels (23/West Ham) befindet sich Jander schon länger auf dem Stuttgarter Radar.

Fokus auf die zweite Liga

Das Problem: Dem Boulevardblatt zufolge sind beide nicht unter 25 Millionen Euro zu haben. Da der VfB allerdings laut dem ‚kicker‘ alleine in diesem Winter 20 Millionen Euro einnehmen muss, sind Ausgaben in dieser Höhe aktuell nur schwer vorstellbar.

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Realistischer könnten da schon zwei andere Optionen sein. Wie Jander und Engels spielt auch Aidan Morris (25/FC Middlesbrough) im englischen Unterhaus. Der US-Amerikaner sei ein „heißer Kandidat“. Eine lose Spur führe außerdem zu Adam Markhiev (24) vom 1. FC Nürnberg.

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Nachfolger aus dem eigenen Stall?

Sollte keiner aus dem Quartett finanziell stemmbar sein, könnte der Bundesligist auch auf eine Alternative aus den eigenen Reihen bauen. Dort scharrt der österreichische Neu-Nationalspieler Yanik Spalt spätestens seit seinem beeindruckenden Startelf-Debüt gegen Werder Bremen (1:0) mit den Hufen. Der bis 2028 datierte Vertrag des 19-Jährigen soll verlängert werden.