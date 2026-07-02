Frankfurt verkündet Schnäppchen-Transfer

Ouassim Karada (20) überspringt einige Ligen. Der Rechtsverteidiger wechselt aus der Regionalliga von den Kickers Offenbach zu Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dort unterschreibt er ein bis 2031 gültiges Arbeitspapier, soll aber wohl zunächst über die U21 an die Profis herangeführt werden.

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U21 | Gude, Ouassim 🙌



Der 20-jährige Außenverteidiger Ouassim Karada wechselt von Kickers Offenbach zur Eintracht 🦅



In der letzten Saison kam er in 32 Spielen in der Regionalliga Südwest auf ein Tor und acht Vorlagen 🔝



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Karada machte in der abgelaufenen Spielzeit mit einem Tor und acht Assists auf sich aufmerksam. Ein Jahr vor Vertragsende überweisen die Adler kolportierte 300.000 Euro an den Lokalrivalen.

Potenziell wird Karada in Frankfurt der Sprung zu den Profis respektive die Nachfolge des zum FC Midtjylland abgewanderten Rasmus Kristensen (28) zugetraut. Gut möglich, dass er in der kommenden Spielzeit zwecks Spielpraxis andernorts untergebracht wird.