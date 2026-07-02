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Frankfurt verkündet Schnäppchen-Transfer

Mit Rasmus Kristensen ist Eintracht Frankfurt vor wenigen Tagen ein Leistungsträger von der Fahne gegangen. Ein Talent, dem potenziell die Nachfolge zugetraut wird, schlägt nun am Main auf.

von Julian Jasch - Quelle: eintracht.de
1 min.
Ouassim Karada für Offenbach im Einsatz @Maxppp

Ouassim Karada (20) überspringt einige Ligen. Der Rechtsverteidiger wechselt aus der Regionalliga von den Kickers Offenbach zu Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dort unterschreibt er ein bis 2031 gültiges Arbeitspapier, soll aber wohl zunächst über die U21 an die Profis herangeführt werden.

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Karada machte in der abgelaufenen Spielzeit mit einem Tor und acht Assists auf sich aufmerksam. Ein Jahr vor Vertragsende überweisen die Adler kolportierte 300.000 Euro an den Lokalrivalen.

Potenziell wird Karada in Frankfurt der Sprung zu den Profis respektive die Nachfolge des zum FC Midtjylland abgewanderten Rasmus Kristensen (28) zugetraut. Gut möglich, dass er in der kommenden Spielzeit zwecks Spielpraxis andernorts untergebracht wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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