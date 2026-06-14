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Weiser-Zukunft entschieden

von Tobias Feldhoff - Quelle: kicker | DeichStube
Mitchell Weiser klatscht @Maxppp

Die Zukunft von Mitchell Weiser (32) liegt aller Voraussicht nach beim SV Werder Bremen. Dies berichtet der ‚kicker‘. Dem Fachmagazin zufolge verlängert der Rechtsverteidiger an der Weser. Auch der ‚DeichStube‘ zufolge haben sich die Parteien geeinigt.

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Weisers aktueller Vertrag endet in rund zwei Wochen. Seit geraumer Zeit laufen die Verhandlungen über eine weitere Zusammenarbeit mit dem offensivstarken Abwehrmann, der in der abgelaufenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses keine Partie absolvieren konnte. Bei Werder winkt nun ein stark leistungsbezogenes Arbeitspapier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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