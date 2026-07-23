Bei Mittelfeldmann Christian Eriksen geht die Tendenz aktuell offenbar dahin, dass er die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Laut dem ‚kicker‘ ist eine sportliche Rückkehr des 34-jährigen Dänen unwahrscheinlich. Aufgrund seines Gesundheitszustandes scheint der Profifußball aktuell „weit weg“.

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Anfang Juni kam es zu einem zweiten medizinischen Zwischenfall bei Eriksen. Bis zum kommenden Sommer steht der Routinier noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, der mit ihm regelmäßigen Kontakt pflegt.