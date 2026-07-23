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2. Bundesliga

Eriksen vor dem Aus

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Christian Eriksen nach dem verlorenen Relegationsspiel gegen den SC Paderborn @Maxppp

Bei Mittelfeldmann Christian Eriksen geht die Tendenz aktuell offenbar dahin, dass er die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Laut dem ‚kicker‘ ist eine sportliche Rückkehr des 34-jährigen Dänen unwahrscheinlich. Aufgrund seines Gesundheitszustandes scheint der Profifußball aktuell „weit weg“.

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Anfang Juni kam es zu einem zweiten medizinischen Zwischenfall bei Eriksen. Bis zum kommenden Sommer steht der Routinier noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, der mit ihm regelmäßigen Kontakt pflegt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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