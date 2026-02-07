Menü Suche
Spektakuläres Rückkehr-Gerücht um CR7 | 100-Millionen-Dreikampf um Samu

Cristiano Ronaldo wird mit einer spektakulären Europa-Rückkehr in Verbindung gebracht. Ein Trio buhlt um Samu. FT mit der Presseschau.

von Luca Hansen
Man darf ja wohl noch träumen

Das Verhältnis zwischen der Saudi Pro League und ihrem Aushängeschild Cristiano Ronaldo ist angeknackst. Der 41-Jährige weigerte sich, in den vergangenen beiden Spielen für seinen Verein Al Nassr aufzulaufen. In der Folge kassierte er eine Ansage der Verantwortlichen. Inzwischen kursiert ein spektakuläres Gerücht.

Zwar habe Manchester United schon abgelehnt, eine Rückkehr zu Sporting Lissabon ist laut ‚The i paper‘ dagegen wahrscheinlicher. Der Superstar kann die Wüste für festgeschriebene 50 Millionen Euro verlassen. Steine würde man Ronaldo dem Blatt zufolge nicht in den Weg legen. Es bleibt fraglich, ob an diesem Gerücht etwas dran ist.

Aller guten Dinge sind zwei?

Samu Omorodion netzt in Portugal wie kein Zweiter. 20 Tore nach wettbewerbsübergreifend 30 Spielen gehen auf das Konto des 21-Jährigen. Eine Quote, die Aufsehen erregt. Es droht ein Transfer-Dreikampf.

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, möchte der FC Chelsea im Sommer einen neuen Anlauf wagen. Die Blues waren schon 2024 an Samu interessiert, zogen aber gegenüber dem FC Porto den Kürzeren. Allerdings haben auch Tottenham Hotspur und Newcastle United ein Auge auf den Stürmer geworfen. Die Ausstiegsklausel des Stürmers beträgt satte 100 Millionen Euro. Wer kriegt am Ende den Zuschlag?

In die Zwischenablage kopiert