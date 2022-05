Nketiah: West Ham in der Pole

Im Rennen um Eddie Nketiah befindet sich West Ham United in aussichtsreicher Position. Laut der ‚Daily Mail‘ führen die Hammers das Feld der Interessenten am 22-jährigen Stürmer des FC Arsenal an. Nketiahs Vertrag läuft nach der Saison aus. Mit zwei Doppelpacks in den vergangenen vier Ligaspielen präsentiert sich der englische U21-Nationalspieler in aufsteigender Form.

Bei den Gunners ist man nach wie vor bemüht, den auslaufenden Kontrakt des Eigengewächses zu verlängern. Nketiah will nach Jahren in der zweiten Reihe jedoch abwarten, ob künftig genug Spielzeit für ihn abfällt. Mit Blick auf den ebenfalls auslaufenden Vertrag von Alexandre Lacazette (30) wäre das Sturmzentrum der Londoner Stand jetzt für die kommende Saison verwaist. Um Nketiah bemühten sich zuletzt auch Borussia Mönchengladbach sowie Crystal Palace.