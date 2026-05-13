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Ligue 1

Neuer Sechser für PSG?

von Tristan Bernert - Quelle: L’Équipe
Luis Campons und Luis Enrique @Maxppp

Paris St. Germain plant für die kommende Transferperiode. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist Matvey Kislyak (20) in den Fokus des französischen Hauptstadt-Klubs geraten. Kaderplaner Luis Campos beobachte den russischen Markt seit einigen Monaten und zeige besonderes Interesse am Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau.

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Kislyak zählt zu den größten Talenten Russlands. Der Sechser ist technisch stark und gleichzeitig defensiv geschickt, weshalb er gut ins System von PSG-Trainer Luis Enrique passt. Sein Vertrag in Moskau läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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