Neuer Sechser für PSG?

Paris St. Germain plant für die kommende Transferperiode. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, ist Matvey Kislyak (20) in den Fokus des französischen Hauptstadt-Klubs geraten. Kaderplaner Luis Campos beobachte den russischen Markt seit einigen Monaten und zeige besonderes Interesse am Mittelfeldspieler von ZSKA Moskau.

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Kislyak zählt zu den größten Talenten Russlands. Der Sechser ist technisch stark und gleichzeitig defensiv geschickt, weshalb er gut ins System von PSG-Trainer Luis Enrique passt. Sein Vertrag in Moskau läuft noch bis 2029.