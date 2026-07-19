Großes Transfer-Umdenken bei der Eintracht?

Verzichtet Markus Krösche auf den Transfer von Anton Gaaei (23)? Für den Moment hat der Sportchef von Eintracht Frankfurt den Deal jedenfalls laut der ‚Bild‘ auf Eis gelegt.

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Hintergrund sind die Trainingsleistungen von Elias Baum (20), der eigentlich in diesem Sommer abgegeben werden sollte. Adi Hütter sei angetan von dem Abwehrspieler und dessen Flexibilität. Schließlich kann der Rechtsfuß nicht nur seine Stamm-Außenbahn, sondern auch die gegenüberliegende Seite bekleiden.

Für Gaaei hatte Ajax Amsterdam zuletzt rund acht Millionen Euro gefordert. Die Lücke hinten rechts, die der Abgang von Rasmus Kristensen (29) gerissen hat, mit einem Spieler aus den eigenen Reihen zu füllen, wäre natürlich die deutlich günstigere Alternative.

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Allerdings ist das Transferfenster auch noch rund eineinhalb Monate geöffnet. Es bliebe also ausreichend Zeit, bei Bedarf doch noch personell nachzubessern.