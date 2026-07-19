Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Großes Transfer-Umdenken bei der Eintracht?

Eigentlich schien der Transfer von Anton Gaaei so gut wie eingetütet. Doch die Verpflichtung des Rechtsverteidigers ist erst einmal hintangestellt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Markus Krösche schaut skeptisch @Maxppp

Verzichtet Markus Krösche auf den Transfer von Anton Gaaei (23)? Für den Moment hat der Sportchef von Eintracht Frankfurt den Deal jedenfalls laut der ‚Bild‘ auf Eis gelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund sind die Trainingsleistungen von Elias Baum (20), der eigentlich in diesem Sommer abgegeben werden sollte. Adi Hütter sei angetan von dem Abwehrspieler und dessen Flexibilität. Schließlich kann der Rechtsfuß nicht nur seine Stamm-Außenbahn, sondern auch die gegenüberliegende Seite bekleiden.

Für Gaaei hatte Ajax Amsterdam zuletzt rund acht Millionen Euro gefordert. Die Lücke hinten rechts, die der Abgang von Rasmus Kristensen (29) gerissen hat, mit einem Spieler aus den eigenen Reihen zu füllen, wäre natürlich die deutlich günstigere Alternative.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings ist das Transferfenster auch noch rund eineinhalb Monate geöffnet. Es bliebe also ausreichend Zeit, bei Bedarf doch noch personell nachzubessern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Anton Gaaei
Elias Niklas Baum

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Anton Gaaei Anton Gaaei
Elias Niklas Baum Elias Niklas Baum
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert