BVB: XXL-Transferplan mit drei neuen Namen

Ole Book sollte dafür sorgen, dass Handy und Laptop in den kommenden Wochen stets aufgeladen sind. Für den Sportdirektor von Borussia Dortmund steht eine Menge Arbeit auf dem Programm. Obwohl einige Zu- und Abgänge schon feststehen, wird sich hinsichtlich des Kaders wohl noch eine Menge tun.

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Laut ‚Sky‘ beschäftigen sich die Verantwortlichen mit Matt O’Riley von Brighton & Hove Albion. Die BVB-Bosse haben sich dem Bericht zufolge nach dem zentralen Mittelfeldspieler erkundigt, mögliche Modalitäten eines Transfers erfragt und Informationen gesammelt. Die Scouting-Abteilung und Trainer Niko Kovac sollen allesamt großen Gefallen am 25-jährigen Dänen gefunden haben.

18-Jähriger als Alternative

Für die gleiche Position haben die Transferchefs auch Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad auf dem Zettel. Der 18-Jährige ist noch bis 2028 an seinen derzeitigen Arbeitgeber gebunden. Vor einigen Wochen soll sein Berater bereits in Dortmund gewesen sein, um erste Gespräche zu führen.

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Billig wäre eine Verpflichtung des serbischen Nationalspielers aber nicht. Dem Pay-TV-Sender zufolge steht eine Ablöse von 25 Millionen Euro zur Debatte. Zudem zeigten auch RB Leipzig, Inter Mailand und größere Klubs aus der Premier League Interesse am Mittelfeldjuwel.

Neue Aktivitäten um Nwaneri

Im Offensivbereich wird die Spur zu Ethan Nwaneri wieder etwas heißer. Der 19-jährige Linksfuß vom FC Arsenal war schonmal Thema in Dortmund, nun hat sich Book erneut nach ihm erkundigt.

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Der Spieler selbst wäre zwar offen für einen Wechsel an die Strobelallee, ein Transfer wäre sehr teuer. In der laufenden Saison war Nwaneri an Olympique Marseille ausgeliehen, ob die Gunners den Youngster nochmal verleihen, ist nicht klar.

Last but not least: Matias Fernandez-Pardo. Für den Lille OSC erzielte der Mittelstürmer acht Tore und lieferte fünf Assists in der Saison 2025/26. Der BVB nahm bereits Kontakt auf, die Forderungen aus Frankreich belaufen sich wohl auf über 30 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel hat Fernandez-Pardo nicht.

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Weitere Transfers möglich

Darüber hinaus wurden im ‚Transfer Update‘ auch bereits bekannte Name thematisiert. Samuel Martinez (17) von Atlético Nacional steht noch immer hoch im Kurs bei den Schwarz-Gelben. Der Kampf um das Talent bleibt aber hart, Konkurrenten aus England versuchen den Dortmundern dazwischenzugrätschen.

Sollte Serhou Guirassy (30) seine Koffer im Sommer packen, kommen neben Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) auch weiterhin Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) und Gonzalo García (22/Real Madrid) als mögliche Nachfolger in Frage. Das wird sich dem Bericht zufolge aber erst dann konkretisieren, wenn der Guineer tatsächlich den Abflug macht.