BVB: Neuer Interessent für Bensebaini

Ramy Bensebaini ist seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach 2023 eine Art Schweizer Taschenmesser bei Borussia Dortmund, kann auf mehreren Positionen spielen und liefert im Grunde meist solide Leistungen ab. Dennoch ist fraglich, ob der auslaufende Kontrakt des 31-Jährigen an der Strobelallee noch einmal verlängert wird. Einige junge BVB-Talente rücken nach und benötigen Spielzeit.

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Sollte es im kommenden Sommer zur Trennung kommen, könnte es für den 88-fachen algerischen Nationalspieler in La Liga weitergehen. Wie ‚Radio Sevilla‘ vermeldet (zitiert via ‚Estadio Deportivo‘), hat Real Betis den Verteidiger als möglichen Ersatz für Linksverteidiger Junior Firpo (30) ins Visier genommen, der auch aufgrund immer wiederkehrender Verletzungen bei den Andalusiern nicht in Tritt kommt.

Die internationale Erfahrung und breite Einsetzbarkeit von Bensebaini sprechen demnach für einen ablösefreien Transfer im Sommer, Betis-Sportdirektor Manu Fajardo hat den BVB-Profi ganz oben auf seine Wunschliste gepackt. Von den Qualitäten des technisch beschlagenen Linksfußes konnten sich die Spanier Anfang des Monats im direkten Duell mit dem BVB (1:2) in der Champions League überzeugen.