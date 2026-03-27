Bayern-Rückkehr: Tel-Berater lässt aufhorchen

Der erhoffte Durchbruch war Mathys Tel (20) beim FC Bayern nicht vergönnt. In der Folge ließen die Münchner den Angreifer im vergangenen Sommer nach sechsmonatiger Leihe für 35 Millionen Euro dauerhaft in Richtung Tottenham Hotspur ziehen. So richtig in Fahrt kommt der schnelle Rechtsfuß auf der Insel aber auch nicht.

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Bereits im Winter kokettierte Tel mangels Spielpraxis mit einer Luftveränderung. Nun kursieren erneut Gerüchte um einen frühzeitigen Spurs-Abflug. Angeblich soll unter anderem Borussia Dortmund an dem französischen U21-Nationalspieler Interesse bekunden.

Darauf angesprochen sagt Gadiri Camara, der Berater des zweifelsohne hoch veranlagten Stürmers, gegenüber dem Portal ‚Absolut Bayern‘: „Ich weiß nicht, ob Dortmund Mathys wirklich haben will, aber ehrlich gesagt ist eine Rückkehr zu Bayern die einzige Möglichkeit, dass Mathys nach Deutschland zurückkommt. Er kann nicht für einen anderen Verein in der Bundesliga spielen. Er liebt den FC Bayern.“

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Sollte Bayern darüber nachdenken, Tel zurückzuholen? Ja, er ist jetzt reifer und könnte dem FCB weiterhelfen Nein, er hatte seine Chance und wird sich auch jetzt nicht durchsetzen können Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Schlägt Bayern zu?

Hört sich ganz danach an, als könne sich die Tel-Seite mit einem erneuten Engagement in der bayrischen Landeshauptstadt anfreunden. Ob die Avancen irgendwann mal wieder auf Gegenseitigkeit beruhen, bleibt allerdings abzuwarten. Da Chelsea-Leihgabe Nicolas Jackson (24) wohl kaum gehalten wird, dürfte in München zwar bestehen, vier Scorerpunkte in 31 Saisonspielen bringen Tel aber nicht in die beste Verhandlungsposition.