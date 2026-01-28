Drei Stars auf der Bank: Bayern startet mit Musiala

Der FC Bayern verzichtet gegen PSV Eindhoven (21 Uhr) auf drei Stars in der Startelf. Michael Olise, Manuel Neuer und Harry Kane nehmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür feiert Jamal Musiala sein Startelf-Comeback nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer. In den vergangenen beiden Partien wurde Bayerns Ausnahmekicker eingewechselt.

Im Tor darf erneut Jonas Urbig ran, der in der Bundesliga patzte und die 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg mitverschuldete. Auch Nicolas Jackson ist nach seinem Erfolg beim Afrika-Cup mit dem Senegal erstmals in diesem Jahr Teil der ersten Elf von Trainer Vincent Kompany.