UEFA Champions League

Drei Stars auf der Bank: Bayern startet mit Musiala

von Dominik Schneider
Jamal Musiala im Training des FC Bayern @Maxppp
PSV FC Bayern

Der FC Bayern verzichtet gegen PSV Eindhoven (21 Uhr) auf drei Stars in der Startelf. Michael Olise, Manuel Neuer und Harry Kane nehmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür feiert Jamal Musiala sein Startelf-Comeback nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer. In den vergangenen beiden Partien wurde Bayerns Ausnahmekicker eingewechselt.

FC Bayern München
💫 𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋𝐅 𝐠𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐏𝐒𝐕 👊
Im Tor darf erneut Jonas Urbig ran, der in der Bundesliga patzte und die 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg mitverschuldete. Auch Nicolas Jackson ist nach seinem Erfolg beim Afrika-Cup mit dem Senegal erstmals in diesem Jahr Teil der ersten Elf von Trainer Vincent Kompany.

