BVB erkundigt sich nach neuem Stürmer

Was wird aus Serhou Guirassy? Diese Frage dürfte die Fans von Borussia Dortmund aktuell immer häufiger beschäftigen. Unter anderem Tottenham Hotspur und der AC Mailand befassen sich mit dem 30-Jährigen, dessen Verbleib alles andere als gesichert ist. Einen zumindest perspektivischen Ersatz hat man aber bereits im Blick.

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Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der BVB ein Auge auf Bendeguz Kovacs geworfen. Mehr noch: Die Schwarz-Gelben sollen sich bei dessen Verein AZ Alkmaar nach dem 1,99-Meter-Stürmer erkundigt haben. Selbiges gelte allerdings auch für Sporting Lissabon, Juventus Turin und Aston Villa. AZ verlangt rund fünf Millionen Euro für den Ungarn.

Vor allem in der Youth League weiß der 18-Jährige mit neun Treffern aus sechs Spielen zu überzeugen. Außerdem läuft er bereits für die Reserve der Niederländer auf. Geht Kovacs bald für Kovac auf Torejagd?