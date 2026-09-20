„Nannte mich eine Ratte“: Heftige Vorwürfe gegen Wagner

Mads Pedersen (30) erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Augsburg-Trainer Sandro Wagner. Im Interview mit ‚bold.dk‘ blickt der Däne ein Jahr in die Vergangenheit: „Es eskalierte völlig und plötzlich nannte er mich eine Ratte, wie er es so nett formulierte. Bei jeder Besprechung sagte er, es gäbe Ratten in der Umkleidekabine, und wir zwei Spieler wussten genau, wen er damit meinte.“

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„Wir konnten das überhaupt nicht verstehen und dachten:, Wovon zum Teufel redest du? Wir haben keinen Kontakt zu irgendwelchen Medien oder so.‘ Ich habe dann Sandro zur Seite genommen, um zu versuchen, darüber zu reden, woraufhin er behauptete, dass das nichts mit mir zu tun habe“, führt Pedersen aus. Doch damit nicht genug: Anschließend wurde der Linksverteidiger „zusammen mit dem anderen komplett aus dem Kader geworfen“.

Und weiter: „Wir wurden aus der Umkleidekabine verwiesen, wo wir unsere Sachen holen sollten, und wurden gebeten zu verschwinden. Wir wurden in die zweite Mannschaft verbannt. Es vergingen ein paar Wochen, in denen Anwälte und alles Mögliche im Spiel waren. Und nach etwa vier Wochen einigten wir uns darauf, dass es wohl das Beste sei, wenn ich wieder zum Training gehe.“

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Ursprung in der Vorbereitung

„Der Verein brachte Sandro Wagner dazu, sich für das Geschehene zu entschuldigen. Eine Woche später wurde er dann entlassen“, erinnert sich Pedersen. Ursprung der Auseinandersetzung war anscheinend ein Vorfall in der Vorbereitung, als der gerade erst genesene Linksfuß nicht zwei Tage in Folge eingesetzt werden wollte.

„Meine Beine waren noch lange nicht wieder spielfähig, und das Risiko zu hoch“, schildert Pedersen seine Sicht der Dinge, „ich sagte Sandro, dass ich nicht eingewechselt werden könne, aber er wollte mich trotzdem reinbringen.“ Das kam bei dem 38-jährigen Übungsleiter angeblich nicht gut an.

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Brisant: Wagner wurde am gestrigen Samstag als neuer Cheftrainer von Hannover 96 vorgestellt. Pedersen wiederum ist seit diesem Sommer für Hertha BSC am Ball, in Liga zwei trifft man also am 5. Dezember erneut aufeinander.