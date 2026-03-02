Hannover bei Noll & Leopold „nicht chancenlos“

Bei Hannover 96 hofft man auf einen Verbleib von Torhüter Nahuel Noll (22) und Mittelfeldmann Enzo Leopold (25), eine schnelle Entscheidung bahnt sich bei beiden Personalien aber nicht an: „Wir sind in Gesprächen, aber die Dinge sind unverändert. Es kann sein, dass es bis zum Mai dauert“, zitiert die ‚Bild‘ Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke, der bekräftigt: „Wir sind nicht chancenlos.“

Noll ist derzeit von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, eine Kaufoption besitzen die Niedersachsen nicht. Der Knackpunkt in den Verhandlungen dürften die Planungen der Hoffenheimer sein, bei denen Noll hinter Oliver Baumann (35) in naher Zukunft keine Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten hat. Leopolds Vertrag in Hannover läuft aus, eine Verlängerung ist bislang nicht in Sicht. Der Kapitän liebäugelt mit einem Wechsel in die Bundesliga.