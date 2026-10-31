Eberl tritt gegen Tuchel nach

Bayern-Sportchef Max Eberl übt Kritik an Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel. In einem Interview mit dem Mitglieder-Magazin ‚51‘ sagte der 53-Jährige: „Bei einer Mannschaft wie Bayern ist die Lust mit entscheidend, zusammen etwas Großes zu erreichen. Und darauf hat der Trainer einen Rieseneinfluss. Als ich nach meinem Start im März 2024 die ersten Male im Profihaus war, habe ich gedacht: Was für eine Lethargie. Wie ein Mantel der Schwere. Leute, wir sind beim FC Bayern München!“

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Ganz anders macht dies nun der aktuelle Cheftrainer Vincent Kompany, meint Eberl: „Wir können jedes Jahr Meister werden, wir müssen doch Freude haben! Das hat Vincent Kompany komplett wiederbelebt. Viele Spieler sind dieselben – aber sie wirken wie ausgewechselt.“ Tatsächlich sprechen auch die Punkteschnitte der beiden Trainer Bände. Tuchel holte mit dem FC Bayern 1,95 Punkte pro Spiel, während Kompany mit der Mannschaft des Rekordmeisters beeindruckende 2,40 durchschnittliche Punkte pro Spiel holt.