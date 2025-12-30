Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

M’gladbach: Macht Ullrich den Winter-Abflug?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Lukas Ullrich macht sich warm @Maxppp

Es ist offenbar nicht ausgeschlossen, dass Lukas Ullrich (21) Borussia Mönchengladbach im Januar den Rücken kehrt. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ beobachtet der Linksverteidiger die Situation um Positionskonkurrent Luca Netz (22) aufmerksam. Sollte dieser trotz seines am Saisonende auslaufenden Vertrags im Winter bleiben, sei ein Blitz-Abschied von Ullrich möglich, so das Bouleverdblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen fünf Ligapartien musste Ullrich seinem Kontrahenten den Vorzug lassen, wurde nur einmal eingewechselt. Der ‚Bild‘ zufolge wollen die Verantwortlichen Netz so ins Schaufenster stellen, da der Januar die letzte Chance auf eine Ablöse ist. Berichten zufolge bekundet Lazio Rom Interesse. Derweil hatte Rouven Schröder die Verlängerung von Ullrichs 2027 auslaufendem Vertrag eigentlich zur Chefsache gemacht. „Natürlich steht das auf der Agenda, wir sind in Gesprächen“, bestätigte der Sportdirektor zuletzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Lukas Ullrich
Luca Netz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Lukas Ullrich Lukas Ullrich
Luca Netz Luca Netz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert