M’gladbach: Macht Ullrich den Winter-Abflug?

Es ist offenbar nicht ausgeschlossen, dass Lukas Ullrich (21) Borussia Mönchengladbach im Januar den Rücken kehrt. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ beobachtet der Linksverteidiger die Situation um Positionskonkurrent Luca Netz (22) aufmerksam. Sollte dieser trotz seines am Saisonende auslaufenden Vertrags im Winter bleiben, sei ein Blitz-Abschied von Ullrich möglich, so das Bouleverdblatt.

In den vergangenen fünf Ligapartien musste Ullrich seinem Kontrahenten den Vorzug lassen, wurde nur einmal eingewechselt. Der ‚Bild‘ zufolge wollen die Verantwortlichen Netz so ins Schaufenster stellen, da der Januar die letzte Chance auf eine Ablöse ist. Berichten zufolge bekundet Lazio Rom Interesse. Derweil hatte Rouven Schröder die Verlängerung von Ullrichs 2027 auslaufendem Vertrag eigentlich zur Chefsache gemacht. „Natürlich steht das auf der Agenda, wir sind in Gesprächen“, bestätigte der Sportdirektor zuletzt.