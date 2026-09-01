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Offiziell Süper Lig

Trabzonspor lässt Trainer doch gehen

von Remo Schatz - Quelle: trabzonspor.org.tr
1 min.
Trainer Fatih Tekke sitzt auf dem Ball @Maxppp

Fatih Tekke darf nun doch wie gewünscht sein Amt als Trainer von Trabzonspor niederlegen. Wie der türkische Süper Lig-Klub offiziell bestätigt, wurde dem Rücktrittsgesuch stattgegeben. Die Trennung wurde „in beiderseitigem Einvernehmen beschlossen“, so das Statement.

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Tekke hatte direkt der desaströsen 0:4-Niederlage in den Europa League-Playoffs gegen Ferencvaros sein Amt zur Verfügung gestellt. Der Vorstand des Erstligisten lehnte dieses Gesuch aber ab. Der 48-Jährige stand seit März 2025 bei Trabzon an der Seitenlinie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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