Trabzonspor lässt Trainer doch gehen

Fatih Tekke darf nun doch wie gewünscht sein Amt als Trainer von Trabzonspor niederlegen. Wie der türkische Süper Lig-Klub offiziell bestätigt, wurde dem Rücktrittsgesuch stattgegeben. Die Trennung wurde „in beiderseitigem Einvernehmen beschlossen“, so das Statement.

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Kamuoyuna Açıklama



Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile bir araya gelerek mevcut süreci ve takımımızın geleceğini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.



Gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Fatih Tekke ile Trabzonspor’un menfaatleri ve geleceğe… pic.twitter.com/vUVlwboV3v — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2026

Tekke hatte direkt der desaströsen 0:4-Niederlage in den Europa League-Playoffs gegen Ferencvaros sein Amt zur Verfügung gestellt. Der Vorstand des Erstligisten lehnte dieses Gesuch aber ab. Der 48-Jährige stand seit März 2025 bei Trabzon an der Seitenlinie.