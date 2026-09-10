Bruder-Duett verpasst: Vuskovic sichert sich schon die „Bestnote“

Am Dienstag soll Mario Vuskovic (24) nach seiner vierjährigen Dopingsperre ins Training des Hamburger SV zurückkehren. Zusammen mit seinem Bruder wird er dann nicht auf den Platz stehen – den gemeinsamen großen Traum vom Bruder-Duett gab Luka im Sommer auf.

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Der 19-Jährige, genau wie Mario Innenverteidiger, war für den HSV nach seiner bärenstarken Leihsaison nicht zu halten. Tottenham Hotspur verkaufte Luka Vuskovic schließlich für 54 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion. Und seitdem steht der Kroate (sechs Länderspiele) auch in der Premier League seinen Mann, erzielte am Wochenende gegen Leeds United (1:1) sogar sein erstes Tor.

Die Lokalzeitung ‚Sussex Express‘ urteilte: „Nur wenige Mannschaften fordern einen körperlich so heraus wie Leeds, und er hat mit Bestnote bestanden. Während der gesamten 90 Minuten verteidigte Vuskovic souverän und gelassen.“

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Hürzeler schwärmt von Vuskovic

Für Trainer Fabian Hürzeler ist die schnelle Adaption keine Überraschung. „Dieser Junge war von Anfang an so beeindruckend. Er versteht das Spiel und hat diese Gewinnermentalität“, sagt der Coach im Podcast ‚And Rest Is Football‘ mit England-Legende Gary Lineker.

Scheint also ganz so, als ginge Vuskovic den erwarteten Weg in Richtung Weltklasse. Den Karriereschritt nach Brighton (Vertrag bis 2031) wählte er zu Entwicklungszwecken – ganz große Klubs wie der FC Barcelona, Real Madrid oder der FC Bayern waren schon in diesem Sommer an Vuskovic dran und werden unter normalen Umständen schon bald wieder vorstellig werden.