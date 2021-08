VfB: Sankoh muss operiert werden

Der VfB Stuttgart wird lange auf sein Sturmjuwel Mohamed Sankoh verzichten müssen. Wie die Schwaben mitteilen, hat sich der 17-Jährige beim 5:1 gegen Greuther Fürth eine schwere Knieverletzung zugezogen, bei der Kapsel- und Bandapparat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Sankoh werde in den kommenden Tagen operiert. Zur genauen Ausfallzeit macht der VfB keine Angaben.

„Leider haben die eingehenden Untersuchungen die ersten Befürchtungen bestätigt“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat, „das ist ein schwerer Schlag für uns alle, ganz besonders natürlich für Mo Sankoh. Mo hat eine tolle Vorbereitung absolviert und war insgesamt auf einem sehr guten Weg.“

