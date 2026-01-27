Medien: Wiesinger entscheidet sich für Bayern

Michael Wiesinger würde offenbar gerne beim FC Bayern anheuern. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich der 53-Jährige für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister entschieden. Aktuell ist er noch beim 1. FC Nürnberg als Nachwuchsabteilungsleiter tätig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine ähnliche Funktion soll Wiesinger ab dem Sommer auch am Münchner Campus antreten. Konkret geht es darum, Jugendchef Jochen Sauer zu entlasten, der sich primär übergeordneten Aufgaben widmen soll. Um Wiesinger, der selbst als Spieler zwischen 1999 und 2001 für den FCB auf dem Platz stand, an die Säbener Straße zu lotsen, wird wohl eine Ablöse fällig.