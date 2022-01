Salah: „Keine verrückten Sachen“

Mohamed Salah hat einmal mehr durchblicken lassen, dass er seinen Vertrag beim FC Liverpool gerne verlängern würde – sofern das Gehalt stimmt. „Ich will bleiben, aber es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt bei ihnen. Sie wissen, was ich will. Ich verlange keine verrückten Sachen“, so der torgefährliche Offensivspieler gegenüber der ‚GQ‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2023 ist das aktuelle Arbeitspapier des 29-jährigen Ägypters datiert. Auch Coach Jürgen Klopp machte zuletzt deutlich, dass er auf eine gemeinsame Zukunft darüber hinaus hofft: „Ich will, dass es passiert, aber wann? Das ist mir völlig egal.“ Entscheidend wird nun sein, ob die Reds den Wünschen ihres Torjägers nachkommen.