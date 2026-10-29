Hoffenheim bestätigt Wadenbeinbruch
Die TSG Hoffenheim muss lange auf Valentin Gendrey (26) verzichten. Wie die Hoffenheiner mitteilen, erlitt der Außenverteidiger im Pokalspiel gegen Holstein Kiel (3:4 i.E.) einen Wadenbeinbruch und fällt damit langfristig aus. Bitter für Gendrey, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz der laufenden Saison schon nach 33 Minuten vom Platz musste.
Das ist verdammt bitter…— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 29, 2026
Valentin Gendrey hat im gestrigen Spiel gegen Kiel einen Wadenbeinbruch erlitten und fällt damit langfristig aus.
Gute Besserung, Vale – Du wirst noch stärker zurückkommen 💙🤍 https://t.co/rKf6LaR0DB
Der Rechtsverteidiger war 2024 für 9,5 Millionen Euro von US Lecce zur TSG gewechselt. Bis dato absolvierte er 41 Spiele für die Hoffenheimer und erzielte dabei zwei Treffer. In der laufenden Saison lief er bisher fünfmal im Trikot der TSG auf.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden