Die TSG Hoffenheim muss lange auf Valentin Gendrey (26) verzichten. Wie die Hoffenheiner mitteilen, erlitt der Außenverteidiger im Pokalspiel gegen Holstein Kiel (3:4 i.E.) einen Wadenbeinbruch und fällt damit langfristig aus. Bitter für Gendrey, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz der laufenden Saison schon nach 33 Minuten vom Platz musste.

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Das ist verdammt bitter…



Valentin Gendrey hat im gestrigen Spiel gegen Kiel einen Wadenbeinbruch erlitten und fällt damit langfristig aus.



Gute Besserung, Vale – Du wirst noch stärker zurückkommen 💙🤍 https://t.co/rKf6LaR0DB — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 29, 2026

Der Rechtsverteidiger war 2024 für 9,5 Millionen Euro von US Lecce zur TSG gewechselt. Bis dato absolvierte er 41 Spiele für die Hoffenheimer und erzielte dabei zwei Treffer. In der laufenden Saison lief er bisher fünfmal im Trikot der TSG auf.