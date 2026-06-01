10 Millionen: Wimmer-Transfer in trockenen Tüchern

Patrick Wimmer kehrt dem VfL Wolfsburg nach vier gemeinsamen Jahren den Rücken. Laut ‚Sky‘ herrscht eine vollständige Einigung mit der TSG Hoffenheim. Der 25-jährige Flügelspieler werde sich am Mittwoch dem obligatorischen Medizincheck unterziehen.

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Am heutigen Montag hat die TSG die Wölfe darüber informiert, dass man die zehn Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel ziehen wird. Beim Europa League-Teilnehmer winkt Wimmer ein langfristiger Vertrag bis 2031.

In den vergangenen Stunden zeichnete sich ab, dass die Entscheidung zwischen Hoffenheim und Brighton & Hove Albion fällt. Allem Anschein nach fiel diese zugunsten des Bundesligisten aus. Nach aktuellem Stand hat es noch keinen Hijack-Versuch der Engländer gegeben, berichtet ‚Sky‘.