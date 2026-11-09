Bitterer Rückschlag für Muheim

Miro Muheim vom Hamburger SV wird der Schweizer Nationalmannschaft für die Nations League-Partien gegen Slowenien (13. November) und Schottland (16. November) nicht zur Verfügung stehen. Wie der Fußballverband mitteilt, fällt der 28-Jährige mit muskulären Problemen aus. Zudem ist Granit Xhaka (34/AFC Sunderland) aufgrund einer Wadenverletzung nicht mit dabei.

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In seiner neuen Rolle auf der Sechser-Position zeigte sich Muheim beim HSV zuletzt äußerst torgefährlich. In den vergangenen fünf Spielen gelangen dem Linksfuß drei Tore und eine Vorlage.