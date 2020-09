Chelsea verleiht Baker

Der FC Chelsea verleiht Lewis Baker erneut, diesmal geht es für den Mittelfeldspieler in die Süper Lig zu Trabzonspor. Dem Vernehmen nach sichert sich der türkische Erstligist zudem eine Kaufoption für den nächsten Sommer.

In der Hinrunde der vergangenen Saison war Baker an Fortuna Düsseldorf verliehen. Für den Bundesliga-Absteiger kam der 25-Jährige in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Für Stammklub Chelsea bestritt Baker wegen zahlreicher weiterer Ausleihen (u.a. Arnheim, Reading, Leeds) erst ein Profispiel.