Die SpVgg Greuther Fürth holt wohl noch Verstärkung für den Angriff. Laut Sacha Tavolieri bahnt sich ein Transfer von Arnel Jakupovic (28) an. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, beim Zweitligisten winke dem Mittelstürmer ein Kontrakt bis 2028.

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Jakupovic läuft aktuell für NK Osijek auf, steht beim Klub aus Kroatien noch ein Jahr unter Vertrag. In den ersten vier Saisonspielen erzielte der österreichische Linksfuß zwei Tore.