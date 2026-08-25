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2. Bundesliga

Neuer Stürmer für Fürth

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Arnel Jakupovic jubelt hart @Maxppp

Die SpVgg Greuther Fürth holt wohl noch Verstärkung für den Angriff. Laut Sacha Tavolieri bahnt sich ein Transfer von Arnel Jakupovic (28) an. Die Verhandlungen seien weit fortgeschritten, beim Zweitligisten winke dem Mittelstürmer ein Kontrakt bis 2028.

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Jakupovic läuft aktuell für NK Osijek auf, steht beim Klub aus Kroatien noch ein Jahr unter Vertrag. In den ersten vier Saisonspielen erzielte der österreichische Linksfuß zwei Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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