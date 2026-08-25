RB Leipzig: Bitshiabu-Abnehmer gefunden?

Kurz vor Transferschluss könnte RB Leipzig doch noch einen Abnehmer für Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu gefunden haben. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat der französische Vizemeister RC Lens den 21-jährigen Innenverteidiger ins Visier genommen und sich über seine Situation bei den Sachsen informiert.

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Bitshiabu wird bei RB als Abgangskandidat gehandelt. Zum einen setzte sich der 21-Jährige in seinen drei Jahren bem Bundesligisten nicht durch, zum anderen muss der Klub noch Einnahmen erwirtschaften, um die selbstgesteckten Finanz-Ziele zu erreichen.

Laut Bericht würde Bitshiabu „die Möglichkeit begrüßen, in eine ihm bereits bekannte Liga zurückzukehren und gleichzeitig mit Lens an der Champions-League-Saison teilzunehmen“. Sein Leipziger Vertrag ist noch bis 2029 gültig.