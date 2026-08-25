Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

RB Leipzig: Bitshiabu-Abnehmer gefunden?

RB Leipzig ist in der Innenverteidigung überbesetzt. El Chadaille Bitshiabu könnte daher schnell das Weite suchen.

von Martin Schmitz - Quelle: Le Parisien
1 min.
El Chadaille Bitshiabu im Training bei RB Leipzig @Maxppp

Kurz vor Transferschluss könnte RB Leipzig doch noch einen Abnehmer für Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu gefunden haben. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hat der französische Vizemeister RC Lens den 21-jährigen Innenverteidiger ins Visier genommen und sich über seine Situation bei den Sachsen informiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bitshiabu wird bei RB als Abgangskandidat gehandelt. Zum einen setzte sich der 21-Jährige in seinen drei Jahren bem Bundesligisten nicht durch, zum anderen muss der Klub noch Einnahmen erwirtschaften, um die selbstgesteckten Finanz-Ziele zu erreichen.

Laut Bericht würde Bitshiabu „die Möglichkeit begrüßen, in eine ihm bereits bekannte Liga zurückzukehren und gleichzeitig mit Lens an der Champions-League-Saison teilzunehmen“. Sein Leipziger Vertrag ist noch bis 2029 gültig.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Lens
RB Leipzig
El Chadaille Bitshiabu

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Lens Logo RC Lens
RB Leipzig Logo RB Leipzig
El Chadaille Bitshiabu El Chadaille Bitshiabu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert