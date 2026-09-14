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Bundesliga

FC Bayern: „Verwunderung“ wegen Díaz

von David Hamza - Quelle: Sport1
Luis Díaz im Duell mit Junior Dina Ebimbe @Maxppp

Die Formkrise von Luis Díaz (29) beschäftigt die Entscheider des FC Bayern. Laut ‚Sport1‘ gab es bereits nach dem Ligaspiel gegen den FC Schalke (0:0) am 5. September „in höchsten Führungskreisen ein gewisses Maß an Unmut“, wenngleich das nicht ausschließlich Díaz betroffen habe.

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Allerdings gebe es mittlerweile auch vereinsintern „Verwunderung“ über den Linksaußen, der in dieser Saison bereits viele Großchancen vergeben hat und erst ein Tor erzielen konnte. ‚Sport1‘ mutmaßt, dass Díaz bald eine längere Pause erhalten könnte, zumal für den Kolumbianer strapaziöse Länderspielreisen anstehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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