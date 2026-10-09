Geht ein Barça-Traum in Erfüllung?

Sollte Manchester City tatsächlich mit einem Zwangsabstieg oder einer Punktstrafe sanktioniert werden, könnte Erling Haaland zu einem der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt werden. Insbesondere in Spanien steht der Norweger schon seit seinen Dortmunder-Zeiten hoch im Kurs. Laut der ‚Sport‘ beschäftigt sich der FC Barcelona weiterhin mit dem 26-Jährigen. „Haaland könnte für Barça Realität werden“, titelt das katalanische Sportblatt.

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Die Blaugrana haben dank der herausragenden Form von Raphinha (29), der als Neuner in der laufenden Spielzeit bereits 14 Tore in acht Spielen erzielen konnte, derzeit zwar keinen akuten Bedarf im Sturmzentrum. Ein Spieler von Haalands Kaliber wäre für die Katalanen aber kaum zu ignorieren. Auch Real Madrid wird seit Längerem Interesse am Torjäger nachgesagt. Angesichts der namhaft besetzten Offensive der Königlichen genießt ein weiterer Angreifer momentan allerdings keine Priorität. Die Situation um den Linksfuß könnte sich bei einem harten Urteil gegen die Citizens jedoch schlagartig ändern.

Cherki heiß umworben

Auch Rayan Cherki müsste sich im Falle einer harten Sanktion gegen Manchester City wenig Sorgen um seine persönliche Zukunft machen. Dem FC Liverpool wird länger schon ein Interesse an dem Edeltechniker nachgesagt, doch auch bei weiteren europäischen Schwergewichten steht er auf der Liste. Laut ‚Teamtalk‘ beschäftigt sich Paris St. Germain mit dem 23-Jährigen. Der Spielmacher soll bei den Verantwortlichen des französischen Meisters hohes Ansehen genießen und sowohl zum Anforderungsprofil als auch zur Strategie passen, verstärkt auf französische Talente zu setzen.

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Cherki steht bei Manchester City zwar noch bis 2030 unter Vertrag, doch ähnlich wie bei Haaland dürfte ein potenzieller Zwangsabstieg die Karten neu mischen. Sollte der Linksfuß für eine erschwingliche Summe auf den Markt kommen, würden die Pariser dem Bericht zufolge nicht lange zögern.