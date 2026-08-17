30 Millionen für Kean

Wechselt Moise Kean (26) innerhalb der Serie A? Wie Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat Como 1907 dem AC Florenz ein Angebot von summa summarum 30 Millionen Euro unterbreitet.

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Como strebt den Berichten zufolge eine Leihe mit Kaufpflicht an. Florenz habe noch nicht auf die Offerte reagiert, es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Serie A-Vertreter für seinen Stürmer deutlich mehr Geld fordert. Die Viola ziehen einen Verkauf „nur bei einem signifikanten Angebot in Betracht“, so Di Marzio.