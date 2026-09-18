Nach aktuellem Stand der Dinge deutet sich bei Manchester United wohl keine Veränderung auf der Trainerbank an. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge sitzt Michael Carrick trotz des schwachen Saisonstarts noch relativ fest im Sattel. Darüber hinaus soll es keine Hinweise darauf geben, dass sich in der Führungsetage auf eine Trennung vorbereitet wird.

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Carrick ist seit 23 Spielen für United verantwortlich, er konnte den Aufschwung aus der vergangenen Spielzeit aber nicht mit in die neue Saison nehmen. Nach Tabellenplatz 14 in der Liga und dem Aus im EFL Cup gegen Brighton & Hove Albion wurden die kritischen Stimmen in England zuletzt lauter.