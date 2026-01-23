Kein BVB-Wechsel: Timber zu Marseille

Quinten Timber (24) setzt seine Karriere in der Ligue 1 fort. Der zentrale Mittelfeldakteur kehrt Feyenoord Rotterdam ein halbes Jahr vor Vertragsende den Rücken und wechselt zu Olympique Marseille. Bei den Südfranzosen unterschreibt der achtfache niederländische Nationalspieler ein langfristiges Arbeitspapier. Dem Vernehmen nach zahlt OM eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Auch Borussia Dortmund zeigte konkretes Interesse an Timber, schielte aber auf einen ablösefreien Sommer-Deal und geht nun leer aus. Derweil hat Marseille auch Ethan Nwaneri (18) vom FC Arsenal per Leihe ohne Kaufoption an Bord geholt. Das englische Offensivtalent wurde kurioserweise im Sommer ebenfalls mit dem BVB in Verbindung gebracht.