Reutershahn: Über BVB-Anfrage „riesig gefreut“

Armin Reutershahn ist Feuer und Flamme für seinen neuen Arbeitgeber Borussia Dortmund. Gegenüber ‚BVB-TV‘ sagt der Co-Trainer von Edin Terzic, er habe sich über die Anfrage „riesig gefreut, auch wenn der Anlass traurig war. Aber natürlich war ich bereit dazu, der BVB ist ein Riesenverein.“ Reutershahn folgt auf Peter Hermann, der seinen Posten krankheitsbedingt niedergelegt hatte.

Der 62-Jährige arbeitete bereits in Hamburg, Nürnberg, Stuttgart, Hoffenheim, Frankfurt und zuletzt in Mönchengladbach. Reutershahn betont: „Für mich ist Borussia Dortmund ‚der‘ Verein im Westen, im Ruhrgebiet. Er hatte so viele Erfolge in den letzten Jahren. Es ist ein riesiger Traum in Erfüllung gegangen, mit so vielen tollen Spielern zusammenzuarbeiten.“

