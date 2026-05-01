Bayern bestätigt HSV-Gespräche

Beim FC Bayern macht man kein Geheimnis aus dem bevorstehenden Wechsel von Kathleen Krüger zum Hamburger SV. „Wir können bestätigen, dass Kathleen Krüger uns informiert hat, dass es Gespräche mit dem HSV gibt. Kathleen hat viele Positionen im Verein gehabt, sie ist sehr angesehen, hat einen super Job gemacht“, so Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

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Krüger soll in Hamburg den Posten von Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz übernehmen. In München steht die 40-Jährige aktuell noch als Leiterin Organisation und Infrastruktur unter Vertrag, stand zudem vor einer Beförderung zur Direktorin Profifußball. Nun der Wechsel zum HSV – Freund meint: „Es ist auch eine Auszeichnung, dass sie für diese Position in einem Traditionsklub infrage kommt.“