Schalke terminiert Ljubicic-Medizincheck

Nach dem Transfer-Coup von Edin Dzeko legt Schalke 04 nach und verpflichtet mit Dejan Ljubicic den nächsten Ex-Bundesliga-Profi. Der ‚Bild‘ zufolge geht beim 28-Jährigen nun alles ganz schnell. Am Sonntag (13:30 Uhr) soll der Mittelfeldspieler bereits die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern live im Stadion verfolgen. Am Montag stehen dann der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift auf dem Programm.

Läuft alles nach Plan, wird der österreichische Nationalspieler in der kommenden Woche in den Trainingsbetrieb einsteigen, um für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum einsatzfähig zu sein. Ljubicic war erst im vergangenen Sommer zu Dinamo Zagreb gewechselt, nachdem er zuvor vier Jahre beim 1. FC Köln gespielt hatte. In Gelsenkirchen unterschreibt der Rechtsfuß für zweieinhalb Jahre. Die Knappen überweisen eine Ablöse von rund einer Million Euro an den kroatischen Traditionsverein.