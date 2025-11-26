Talente-Klau: Bedient sich der BVB in Hoffenheim?

Noch muss sich Ayoube Amaimouni-Echghouyab gedulden. Der 20-Jährige ist mit acht Toren und drei Vorlagen einer der Leistungsträger bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim, die seit dieser Saison in der 3. Liga spielt und auch dank Amaimouni-Echghouyab die neue Spielklasse aufmischt. Für die erste Mannschaft und das Team von Christian Ilzer kommt der 20-Jährige aber offenbar noch nicht infrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Früher oder später wird der Marokkaner aber wohl in der Bundesliga landen. Ob in Sinsheim oder andernorts, ist aktuell offen. Zahlreiche Bundesligisten buhlen um den Rechtsaußen, darunter Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, der 1. FC Köln und der Hamburger SV. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist auch Borussia Dortmund in das Rennen um Amaimouni-Echghouyab eingestiegen.

Vertrag läuft aus

Sollte sich der Linksfuß den ganz großen Schritt im Sommer noch nicht zutrauen, stünde laut der Zeitung neben dem FC Schalke auch der VfL Bochum als Abnehmer bereit. Der FC Brügge und Como 1907 haben ebenfalls ihr Interesse hinterlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine große Auswahl also für den Youngster, der im Sommer 2024 aus Erkenschwick zur TSG wechselte und dort nur noch bis 2026 unter Vertrag steht. Hoffenheim will zwar mit Amaimouni-Echghouyab verlängern. Dann muss aber auch die Perspektive stimmen, ansonsten droht ein Abflug.