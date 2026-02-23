HSV: Realistischer Traum vom doppelten Vuskovic?

Der Hamburger SV spielt als Aufsteiger eine recht sorgenfreie Saison. Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg ist Leihspieler Luka Vuskovic, der trotz seines jungen Alters in der Innenverteidigung der Hanseaten überragt und zugleich Mentalitätsmonster, Anführer und Hoffnungsfigur in einem ist.

Der Kroate ist eigentlich sichtbar zu gut für die momentane Leistungsfähigkeit der Mannschaft und nur bis Saisonende von Tottenham Hotspur ausgeliehen. Dort steht er noch bis 2030 unter Vertrag. Dennoch hoffen alle im und um den Klub herum, dass Vuskovic noch über den Sommer hinaus gehalten werden kann.

Eine mögliche Weiterverpflichtung hängt von vielen Faktoren ab. Die Ausgangsposition ist jedoch erst einmal klar, wie Claus Costa, der Profifußballdirektor des HSV, am gestrigen Sonntag im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ darlegte: „Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka auf längere Sicht an den HSV binden können.“

Vuskovic will bleiben

Doch auch der Funktionär will weiter an eine Möglichkeit glauben und schob hinterher: „Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt.“ Der ältere Vuskovic-Bruder steht bereits seit 2022 bei den Rothosen unter Vertrag, sitzt jedoch seit September 2024 eine Dopingsperre ab, die Mitte November enden wird.

Auch der 24-Jährige ist Innenverteidiger und so träumen alle, die es mit dem HSV halten, von einer Abwehr mit dem doppelten Vuskovic. Auch Trainer Merlin Polzin äußerte sich zuletzt hoffnungsvoll: „Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind.“

Bei Luka Vuskovic selbst rennt man mit der Idee offene Türen ein. Dass der jüngere gerne mit seinem älteren Bruder zusammenspielen würde, hat er bereits mehrfach betont. Klar ist aber auch, dass das Talent des jüngeren weit größer ist als das von Mario. Daher könnte der HSV für beide eine einmalige Gelegenheit bieten.

Bei Tottenham herrscht Chaos

Gänzlich ausgeschlossen ist das Traumszenario nicht. Vieles hängt von den Entwicklungen bei Lukas Stammverein Tottenham Hotspur ab. Die Londoner spielen erneut eine katastrophale Saison, befinden sich mittlerweile nur noch vier Punkte von den Abstiegsrängen in der Premier League entfernt und haben gerade mit Igor Tudor einen neuen Trainer installiert.

Dieser soll den Klub jedoch lediglich bis zum Sommer vor Schlimmerem bewahren. Entscheidend für Vuskovic ist, wer auf den knurrigen Kroaten folgt. Dieser neue Mann entscheidet über das Schicksal des HSV-Leihspielers. Das bedeutet allerdings auch, dass es lange dauern könnte, bis Klarheit herrscht.

Mögliche neue Kandidaten für den Tottenham-Job gibt es einige. Viele davon sind jedoch aktuell noch bei Vereinen angestellt oder aber – wie im Fall von Ex-Coach Maurizio Pochettino (USA) – als Nationaltrainer bei der kommenden Weltmeisterschaft im Einsatz.

Vieles hängt auch vom HSV selber ab

Entscheidend wird zudem sein, wie das Spielsystem in der kommenden Saison aussieht. Im aktuellen Tottenham-Kader befinden sich vier Innenverteidiger mit langfristigen Verträgen. Soll künftig mit einer Dreier- respektive Fünferkette gespielt werden, ist das nicht ausreichend.

Wird Vuskovic noch nicht direkt benötigt und will Tottenham ihn auch nicht zu Geld machen – immerhin hat unter anderem auch der FC Bayern ein Auge auf den Verteidiger geworfen – könnten sich die Spurs dazu entscheiden, den Youngster eine weitere Saison zu verleihen, damit er Spielpraxis bekommt.

Und das könnte durchaus auch noch einmal beim Hamburger SV passieren. Denn aktuell beweist Vuskovic, dass er sich in der Bundesliga auf hohem Niveau weiterentwickeln kann. Zu guter Letzt hängt eine mögliche Leih-Verlängerung also auch vom HSV selbst ab. Der Klassenerhalt ist Pflicht, je beeindruckender die restlichen Mannschaftsleistungen ausfallen, umso besser stehen die Chancen.