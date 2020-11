Cramer: „Reyna wie ein Sechser im Lotto“

Carsten Cramer ist nicht nur von den sportlichen Qualitäten von Giovanni Reyna (17) überzeugt. „Sein Potenzial ist riesig. Er ist genau wie Christian (Pulisic, Anm. d. Red.) nicht nur ein überragender Fußballer, sondern auch ein richtig guter Typ. Für uns ist er in sportlicher Hinsicht und in puncto Vermarktung ein Sechser im Lotto. Letztere Komponente war aber nicht entscheidend dafür, dass wir den Jungen geholt haben. Wir verpflichten nicht nach Nationalitäten oder Marketingwert, sondern nach sportlichen Kriterien. Es ist aber ein schöner Zufall, den es für jemanden aus dem Marketing sinnvoll zu nutzen gilt“, erklärt der Geschäftsführer von Borussia Dortmund gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sachen USA-Vermarktung soll Reyna in die Fußstapfen von Pulisic (22) treten. Dessen letztjähriger Wechsel zum FC Chelsea hat sich beim BVB marketingtechnisch nicht negativ ausgewirkt: „Der Vorteil ist, dass es immer einen Depoteffekt gibt. Bei uns steht der Vereinsname nicht umsonst oben auf dem Trikot. Spieler sind aus Marketing-Sicht enorme Verstärker, aber Borussia Dortmund ist so groß und stark, dass der Klub und die Absatzzahlen nicht einbrechen, weil und wenn uns ein Spieler verlässt. Alles, was wir machen, hat eine nachhaltige Wirkung. Es ist zweifelsohne schade, dass Christian uns verlassen hat. Aber da er im absoluten Einvernehmen gegangen ist und weiterhin positiv über den BVB spricht, entsteht kein Schaden – ganz im Gegenteil.“