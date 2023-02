Hincapié-Verlängerung perfekt

Bayer Leverkusen und Abwehrmann Piero Hincapié (21) dehnen ihre Zusammenarbeit aus. Wie der Bundesligist mitteilt, verlängert der Verteidiger seinen bis 2026 datierten Vertrag um ein weiteres Jahr. Eine Ausstiegsklausel ist in dem neuen Arbeitspapier nicht enthalten. „Piero ist eine der Säulen der Mannschaft, mit der wir uns auch in den kommenden Jahren ambitionierte Ziele setzen werden“, sagt Bayers Geschäftsführer Sport Rolfes.

Die Verlängerung ist ein Zeichen an die namhaften Interessenten. Besonders Tottenham Hotspur hat in der Vergangenheit ein Auge auf Hincapié geworfen. Der ecuadorianische Nationalspieler läuft seit Sommer 2021 für Bayer auf, wo er in der laufenden Saison mit 23 Pflichtspieleinsätzen zum absoluten Stammpersonal gehört.

