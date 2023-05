Neuer Job für Fink

Thorsten Fink wird im Sommer voraussichtlich auf die Trainerbank zurückkehren. Wie das ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, steht der 55-Jährige kurz vor einem Engagement bei der VV St. Truiden. Beim belgischen Erstligisten würde Fink auf Bernd Hollerbach folgen, der den Klub im Anschluss an die Saison verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum November des vergangenen Jahres stand Fink beim Al-Nasr SC an der Seitenlinie. Dort holte der in Dortmund geborene Weltenbummler in zwölft Partien jedoch durchschnittlich nur 0,83 Punkte. Zuvor trainierte Fink unter anderem auch schon in Lettland und in Japan.

Lese-Tipp

Bayern-Abgang: Zwei Lösungen für Blind