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Größte Baustelle: United hat zwei Kandidaten

von Julian Jasch - Quelle: The i Paper
Lewis Hall für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Manchester United hat für die Linksverteidiger-Position anscheinend zwei Kandidaten ins Visier genommen. Laut ‚The i Paper‘ werden die Red Devils aller Voraussicht nach im kommenden Sommer einen erneuten Anlauf bei Lewis Hall (22) unternehmen. Schon in der Vergangenheit war man an dem englischen Nationalspieler (sieben Länderspiele) dran, der stattdessen aber bei Newcastle United verlängerte.

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Hall soll einem Wechsel nach Manchester grundsätzlich nicht abgeneigt sein. Die Magpies ließen bislang aber keine Verhandlungen zu. Alternativ beschäftigt sich United dem Bericht zufolge deshalb auch mit Adrien Truffert (24) vom AFC Bournemouth. Fest steht: Hinten links herrscht dringender Bedarf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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