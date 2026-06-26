Die bisherige Transferphase bereitet den Fans von Hertha BSC nach den Abgängen von Kennet Eichhorn (16/Bayer Leverkusen), Fabian Reese (28/VfL Wolfsburg) und Michaël Cuisance (26/RC Lens) Sorgen. Dennoch steht der Zweitligist in einer Stellungnahme gegenüber der ‚Bild‘ hinter den Entscheidungen: „Entscheidungen im Kader, im Personalbereich und im finanziellen Rahmen folgen keinem kurzfristigen Aktionismus, sondern einem klaren Plan. Dass dies nach außen nicht immer spektakulär wirkt, ist Teil dieses Weges. Gerade nach den vergangenen Jahren ist es wichtig, belastbare Strukturen zu schaffen, statt kurzfristige Erwartungen zu bedienen. Wir wollen einen Kader, der entwicklungsfähig ist, zusammenpasst und sportlich wie wirtschaftlich langfristig trägt. Darüber hinaus haben wir stets klar kommuniziert, dass wir zunächst Spieler abgeben müssen, bevor wir Neuzugänge verpflichten können.“

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Dass solche prominenten Abgänge bei den Anhängern für Unverständnis sorgen, können die Hertha-Verantwortlichen derweil nachvollziehen: „Wir verstehen die Sorgen der Fans und nehmen diese ernst. Unser Anspruch ist es, Hertha BSC nachhaltig wettbewerbsfähig und vor allem auch wirtschaftlich stabil aufzustellen. Über Ziele und Perspektiven sprechen wir intern sehr offen. Sobald wir diese intern festgelegt und mit allen Beteiligten besprochen haben, kommunizieren wir sie auch nach außen.“ Einen Neuzugang konnten die Berliner bisher nicht präsentieren.